СМИ сообщили о втором участнике смертельного ДТП в Харькове

Согласно информации журналистов интернет-издания NewsRoom, вторым участником вчерашнего страшного ДТП в Харькове, жертвами которого стали пять человек, оказался бизнесмен 59-летний Геннадий Дронов, передает replyua.net. В частности, известно, что мужчина находился за рулем автомобиля марки Volkswagen Touareg, который столкнулся с Lexus, проехавшим на красный сигнал светофора.
Средства массовой информации также сообщили, что водителем Lexus была приемная 20-летняя дочь бизнесмена из Харькова Василия Зайцева Алена. После того, как произошло столкновение, ее автомобиль выехал на тротуар и сбил прохожих. По словам начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олега Беха, причиной аварии стало то, что «девушка придавила на скорость». О Геннадии Дронове известно, что он занимается розничной торговлей, а еще осуществляет сдачу в аренду недвижимости.
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что у водителя Volkswagen нет серьезных телесных повреждений. Кроме того, после ДТП он продолжал находиться на месте происшествия.