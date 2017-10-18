Укрзалізницю повернули під контроль Мінінфраструктури

Вчора, 18 жовтня, столичний апеляційний суд виніс рішення, у якому підтверджується незаконність передачі ПАТ «Укрзалізниця» з підпорядкування Міністерства інфраструктури в підпорядкування Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Як передає replyua.net, про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
«Сьогодні Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив, що передача ПАТ Укрзалізниця з підпорядкування Мінінфраструктури до Мінекономіки була незаконною. Під час судового засідання іменем України було проголошено постанову, у відповідності до якої апеляційні скарги Кабінету Міністрів і Мінекономіки залишені без задоволення », - написав міністр. Крім того, міністр додав, що судове рішення вже набуло чинності.
Раніше повідомлялося про плани «Укрзалізнці» щодо розділу пасажирських перевезень далекого прямування на три сегменти: «комфорт», «стандарт» і «економ». Таку інформацію надав виконуючий обов’язки голови правління ВАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. На переконання відомства, це дасть можливість пасажирам самостійно вибирати рівень послуг, який співпадає з категорією поїзда.