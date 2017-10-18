Украина расторгла с Россией еще одно военное соглашение

Как информирует replyua.net, украинское правительство разорвало соглашение с российским правительством о сбережении специализации предприятий и организаций, которые принимают участие в производстве продукции военного назначения. Данное решение власть Украины приняла в среду, 18 октября. В соответствии с действующим ранее соглашением, Украина и Россия должны были способствовать сбережению производственной и научно-технической специализации, которая сложилась между государствами. Также согласно с документом стороны соглашения не должны были продавать или же передавать третьей стороне, в частности иностранным организациям, материалы и комплектующие изделия, информацию и документацию, которые были получены в рамках соглашения. Известно также, что это соглашение работало с декабря месяца 2000 года.
Ранее уже сообщалось, что в августе месяце правительство Украины приняло постановление О прекращении действия соглашения с правительством РФ о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров военного назначения в страны третьего мира.