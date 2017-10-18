Барна: «Нападение было совершено проплаченной толпой»

Олег Барна, депутат от Блока Порошенко, заявил о том, что вчерашнее нападение устроили не активисты, а проплаченная толпа. Как информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина, об этом Барна рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.
«Проплаченная толпа, которая по команде "фас" делала свое дело. Не могу сказать, что это были действительно майдановцы или воины АТО, так бросаться как стая шакалов без разбора, не спрашивать почему и за что, какая позиция», - заявил нардеп. По его словам, таким способом никто и никогда не сможет повлиять на его политическую позицию, и он «еще не в такую толпу ходил».
«И после аварии 3 месяца назад имею 20 шурупов и 4 пластины, и переломы таза, и ранения на Майдане. Я еще не такое проходил. Вопрос в другом – никто не будет на меня давить никакими методами, чтобы изменить мои убеждения», - добавил Барна.