Конец «лета»: синоптик рассказала о грядущей смене погоды

Известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook сообщила, что в течение сегодняшнего дня, 19 октября, во всех регионах Украины будет без осадков и солнечно, температура воздуха местами поднимется до +24 градусов, сообщает replyua.net. Кроме того, Диденко отметила, что такую погоду в стране обеспечил антициклон «Таня».
«Вся Украина будет купаться в лучах солнышка – в большинстве областей в дневные часы ожидается температура воздуха 18 + 24 градуса. Что касается севера – Житомир, Киев, Чернигов, Сумы, то они «просядут» в связи с влиянием северного холодного воздуха вредного. «Двадцатки» с северных регионов уйдут, подвинутся южнее. Также будет тепло, но свежее, + 15 + 18 градусов», – написала Диденко. Вместе с тем, синоптик предупредила о грядущем похолодании, начиная с 21 и 22 октября.
Пока что завтра, 19 октября, в украинской столице будет погода без осадков. Столбики термометра покажут в пределах +17 +19 градусов. Сухо будет и во Львове, в дневные часы воздух прогреется до +19 +21 градусов. В Одессе в завтра тоже прогнозируется малооблачная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +19 +21.