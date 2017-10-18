В НАПК сообщили о нарушениях в работе Омеляна

Сотрудники Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) заявили, что нашли ряд нарушений в работе главы Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и вынесли ему предписание, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что во время внеплановой проверки в министерстве ужалось выявить факты нарушения норм закона «О противодействии коррупции».
В том числе, в руководстве Мининфраструктуры назначали кандидатов на должности, не дожидаясь ответов на запросы Министерства юстиции касаемо сведений о кандидатах в Едином реестре лиц, которые совершали коррупционные нарушения, а также о том, что на них распространялся запрет занимать соответствующую должность в соответствии с законом «Об очищении власти».
Помимо этого, министерство отказалось привлекать к дисциплинарной ответственности работника, который, в соответствии с решением суда, был признан виновным в том, что он совмещал свою должность другим оплачиваемым видом деятельности. Впрочем, суд не наказал его, так как срок привлечения к ответственности завершился.