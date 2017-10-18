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Возле резиденции Порошенко усилили охрану и стянули технику

Возле резиденции Порошенко усилили охрану и стянули технику
В селе Козин, на Киевщине, возле резиденции Петра Порошенко этой ночью появилась военная техника. Как информирует replyua.net, такую информацию на своей странице в Фейсбуке предоставила депутат Виктория Войцицкая.

Также нардеп разместила снимки, сделанные накануне поздно вечером. «То, что сегодня для обеспечения порядка в местах проведения акций в центре было задействовано много силовиков − Ок, понимаю, и хорошо, что день прошел без существенных эксцессов. Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента? Да еще и дорогу перекрыли на некоторое время? Тут кого бояться?», - написала депутат. По ее словам, силовики утверждают, что технику стянули вовсе не для дополнительной охраны главы государства – правоохранители объясняют появление техники проведением каких-то учений, однако непонятно, что за учения могут проводиться в Козине.

Напомним, что накануне от Михаила Саакашвили прозвучал призыв к Порошенко, чтобы президент ушел в отставку. Митингующие также поддержали грузинского политика. Возле здания ВР активисты дежурили и ночью, раскинув палатки.
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