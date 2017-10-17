Суд РФ отказался снимать заочный арест с экс-премьера Яценюка

Как информирует replyua.net, заседание суда было проведено утром 17 октября. Журналист заявил: «По хорошему, здесь необходимо писать о деле Станислава Клыха и Николая Карпюка, ведь это продолжение той самой истории с Чечней. Пожалуйста, не стоит об этом забывать».
Напомним, согласно предварительной информации, экс-премьер Украины Арсений Яценюк намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой признать незаконным уголовное дело в отношении его на территории Российской Федерации. Еще ранее, в 2015 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что Арсений Яценюк воевал против российской армии в Чечне в начале девяностых годов. В ответ на это пресс-секретарь Яценюка дал совет России осуществить психиатрическую экспертизу Бастрыкина.