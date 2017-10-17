Депутаты ВР заставили спикера закрыть согласительный совет

Работа сегодняшнего согласительного совета в Верховной Раде была заблокирована в связи с бунтом ряда народных депутатов, передает replyua.net. В частности, известно, что в ходе заседания к креслу председателя парламента Андрея Парубия подошли примерно два десятка депутатов от фракций «БПП», «Самопомич» и «Народный фронт». Суть их требований заключалась в том, чтобы Рада перенесла рассмотрение пенсионной реформы и начала работу над проектами законов, принятия которых требует митингующие под стенами Рады. Имеется в виду отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и введении выборов по открытым спискам.
Нардеп от «БПП» Мустафа Найем заявил, что в течение многих лет Верховная Рада намеренно не рассматривает эти вопросы. «Сейчас под стенами Рады собрались тысячи людей. Их требования просты — проголосуйте законопроекты, которые уже зарегистрированы в Верховной Раде», — подчеркнул Найем.
Андрей Парубий, в свою очередь, заявил, что проекты законов, немедленно рассмотреть которые требуют в Верховной Раде, не были рассмотрены в профильном комитете.