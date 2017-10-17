Украина не получит «Джавелины»: военный эксперт прокомментировал ситуацию с поставками американского оружия

Существует ряд причин, по которым Украина не подучит долгожданные противотанковые военные комплексы «Джавелин» из Соединенных Шатов, но вместо них можно использовать произведенные в Украине ПТРК «Косар». Как передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня», соответствующую точку зрения озвучил Сергей Згурец, который является директором информационно-консалтинговой компании Defense Express,
«Я всегда говорил, что в Украину не попадут «Джавелины» из США, и для этого существует множество причин и факторов. В первую очередь, в Вашингтоне не заинтересованы в том, чтобы нам передать «Джавелины». Почему эти ПТРК еще считаются проблемными? В первую очередь, они не могут стрелять по холодным объектам. Если танк стоит неподвижно и он холодный, то очень трудно по нему попасть. Кроме того: если есть пыль или дождь, то «Джавелины» трудно запустить. Еще один факт: эта вещь стоит дорого. Однако суть конкурентного преимущества «Джавелина» заключается в том, что он атакует сверху, если цель была захвачена головкой самонаведения», - поясняет Згурец.
Комментируя разработку украинских конструкторов – ПТРК «Корсар», эксперт заявил, что комплекс месяц назад приняли на вооружение, и не так давно был изменен государственный оборонный заказ, поэтому военным предстоит научиться пользоваться этим оружием.