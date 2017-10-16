Под администрацией президента «революционеров» уже ожидает неприятный «сюрприз»

Уважаемым и амбициозным Сергею Лещенко, Михаилу Саакашвили и другим высокопоставленным людям не нужно переживать нервничать. Всему виной президент Мальты Мари-Луиз Колейро Преко. У нее завтра государственный визит в Украину. Предусмотрены церемониальные мероприятия на площади перед администрацией президента. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Владимир Горковенко.
По его словам, будет точно так же, как и во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на прошлой неделе. Тогда точно так же перекрыли подъезды к администрации президента еще накануне. Блогер отмечает, что, такие же меры безопасности были и во время визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона и еще десяток не менее важных персон. Визит президента Мальты не возник спонтанно и был запланирован заблаговременно, но революционеры почему-то не обратили на это внимание. Видимо, потому что дата 17.10.2017 для них очень символическая.
Владимир Горковенко отмечает, что у «революционеров» есть выход из сложившейся ситуации – срочно написать в соцсетях, как они это любят, что это была репетиция, а то такая важная «зрада» не состоится.