Украина спровоцировала войну на Донбассе, - Лавров

Как информирует repkyua.net, согласно со словами чиновника МИД РФ, осуществление договоренностей, достигнутых в Минске, тормозится в результате «неспособности или нежелания властей Украины» выполнить свою часть политических реформ и «предоставить гарантии безопасности Донбасса». Он высказал мнение, что жители Донбасса «оказались в той ситуации, которая есть в настоящее время потому, что отказались поддержать антиконституционный государственный переворот».
Лавров заявил: «Эта часть Донбасса не нападала на остальную часть Украины. Наоборот, напали на них. Напали и назвали их боевиками… По настоящее время им пытаются вменить обвинения в терроризме и хотят предать их суду». При этом Лавров подчеркнул: «Саботируется (амнистия). Это также является вопросом договороспособности, в частности таких стран как Франция и Германия, которые подписались вместе с нами под минским комплексом мер».