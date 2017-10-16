Журналист: «Чем дольше длится агрессия РФ, тем больше людей участвуют в митингах УПА»

Денис Казанский, украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что с каждым годом, пока длится российская агрессия в Украине, число украинцев, выходящих на митинги, приуроченные к годовщине создания УПА, и на мероприятия, посвященные Дню защитника, увеличивается с каждым годом, информирует replyua.net.
«Наглядный результат российской внешней политики в отношении Украины – растущее с каждым годом количество участников марша 14 октября. Чем громче призывы "бороться с фашистами" – тем эффектнее фотографии с очередного такого шествия. Чем больше денег Кремль вливает в свою пропаганду, тем сильнее мобилизационный эффект в среде украинских правых», - отмечает Казанский.
Напомним, что День защитника Украины стал государственным праздником в 2014 году, а год спустя этот день также стал нерабочим в Украине. Ранее в Киеве был организован митинг в честь 75-ой годовщины со дня создания УПА. По некоторым данным, в нем принимали участие около десяти тысяч человек.