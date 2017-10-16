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Министр финансов анонсировал новый транш от МВФ

Министр финансов анонсировал новый транш от МВФ
Александр Данилюк, министр финансов, заявил о том, что очередной транш от Международного валютного фонда Украина должна получить до конца текущего года.

Как передает replyua.net со ссылкой на Укринформ, такое заявление от главы Министерства финансов прозвучало в Вашингтоне, после переговоров с руководством Международного валютного фонда. «В принципе, мы ожидаем транш до конца года», - подчеркнул министр. Данилюк считает, что окончательное решение международной организации будет зависеть от результатов переговоров, на которых будет обсуждаться формирование цен на газ. «Мы должны найти формулу, которая будет определять цены на газ на период до полной либерализации рынка газа», - добавил Данилюк.

Напомним, что в текущем году Украина получила всего лишь один транш от МВФ – в апреле. Ранее Данилюк заявил, что перспективы на получение еще одного транша в 2017 году у Украины довольно высокие. Основное требование – проведение пенсионной реформы – Киев уже выполнил, и теперь необходимо создать в стране антикоррупционный суд.
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