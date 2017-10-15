Эксперты констатируют рост депозитных портфелей в Украине

В интервью журналистам одного из интернет-изданий глава Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек заявил, что в стране начали расти депозитные портфели, сообщает replyua.net.
«Доверие к системе банков в Украине восстанавливается гораздо быстрее, чем доверие к высшему политическому руководству. Система банков – это часть общей экономической системы страны, поэтому если не довести до конца реформу общеэкономической системы, если есть большие риски, банки с большим трудом будут демонстрировать другое поведение», - отметил он. В то же время, бывший глава Министерства экономики считает, что устойчивым финансовым учреждениям удалось с достоинством выйти из последних кризисных ситуаций.
«Во время кризиса 2008-2009 годов, и в кризисном 2014 году стало очевидным, что многие банки осознают свою важность и социальную функцию, поэтому с их стороны были выполнены все обязательства, которые следовало бы выполнить по потерям в результате финансовых и политических кризисов, которые пришлось пережить нашему государству», - рассказал Шпек. Финансист также сообщил, что за последнее время депозитные вклады постоянно растут.