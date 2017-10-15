Украинцы начали выращивать уникальные ягоды годжи

В Украине набирают популярность уникальные ягоды годжи, которые раньше выращивали только в Тибете, однако предприимчивые украинцы теперь разводят эту культуру в херсонских степях.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, годжи сейчас выращивают китайские фермеры в Васильевке под Херсоном, и китайцы уверяют, что ягоды очень полезны для здоровья – их можно употреблять для похудения и омоложения. Два гектара херсонского солонца китайский фермер Ван засеял ягодами годжи ради эксперимента. Но результат превзошел все его ожидания. В китайской медицине считается, что черные ягоды намного полезнее. Ягоды содержат много видов витаминов, в том числе веществ, которые омолаживают и замедляют старение человеческого организма.
Агрономы из Херсонской области не считают ягоды годжи экзотикой – по их словам, годжи очень похожи на привычную всем дерезу, а она в Украине считается сорняком. Покупателей на этот продукт пока немного, и китайские фермеры признаются, что практически весь урожай годжи пока идет на экспорт, а не на украинский рынок.