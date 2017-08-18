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Розслідування атаки вірусу Petya.A: компанія M.E.doc є потерпілою стороною – глава Кіберполіції

Розслідування атаки вірусу Petya.A: компанія M.E.doc є потерпілою стороною – глава Кіберполіції
Очільник кіберполіції, що є підрозділом Нацполіції України, Сергій Демедюк заявив в інтерв’ю журналістам, що результати розслідування у справі про масштабну кібератаку показали,що компанія M.E.doc непричетна до цього і насправді сама є потерпілою стороною, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Зокрема Демедюк розповів, що хакери змогли зламати програму M.E.doc та внести в систему необхідні їм оновлення. Керівник кіберполіції підкреслив, що правоохоронні органи не намагались очорнити компанію, а хвиля негативу в ЗМІ підняли штучно.

Нагадаємо, напередодні у СБУ заявили, що українські підприємства та державні установи може чекати наступна хвиля кібератаки. Зокрема, результати аналізу дії вірусу дозволяють припустити, що метою першої атаки, яка відбулася 27 червня, було бажання зібрати якомога більше інформації про компанії, держустанови та їх співробітників, а згодом ці дані можуть використати під час другої хвилі кібератаки.
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