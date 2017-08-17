У Держприкордонслужбі вкотре заявили, що Саакашвілі не пустять в Україну

У Державній прикордонній службі України прокоментували останнє повідомлення політика Міхеїла Саакашвілі, в якому він заявив про наміри повернутися в Україну 10 вересня, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Помічник керівника Прикордонної служби Олег Слободян заявив, що попри заяви екс-керівника Одеської ОДА про плани повернутися в Україну, його не пустять на територію держави. Представник відомства вкотре наголосив, що прикордонники діятимуть виключно в рамках закону, а українське законодавство встановляє, що в разі, якщо кордон перетинає особа яка має недійсний документ, то цей документ вилучають, а саму людину не пускають в країну.
Нагадаємо, напередодні Міхеїл Саакашвілі заявив, що він. планує прибути в Україну 10 вересня,через пункт пропуску «Краковець» українсько-польського кордону. Політик зазначив, що він наразі перебуває в Польщі і його приїзд мають наміри підтримати українські політики та журналісти, а також його політична сила «Рух нових сил» приймає дзвінки охочих на гарячу лінію, які бажають зустріти його в Україні.