Для субсидій у держбюджеті є ще 26 мільярдів – Мінсоцполітики

Керівник Міністерства соціальної політики Андрій Рева заявив, що державний бюджет ще має 26 мільярдів гривень для того, щоб покрити фінансування субсидій, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
За словами міністра, 12 мільярдів гривень з названої суми залишились з 47 мільярдів гривень,які були закладені в державний бюджет для субсидій ще на початку 2017 року, а решта 14 мільярдів гривень, які виділили додатково влітку спеціально для субсидій, відмітив Рева. Керівник Мінсоцполітики також повідомив, що на сьогоднішній день субсидії отримують 5 мільйонів 428 тисяч 949 домогосподарств, а під час опалювального сезону цей показник був більшим – 6 мільйонів 145 тисяч 329 домогосподарств. Беручи це до уваги, Рева зазначив, що з початком нового опалювального сезону число субсидіантів також може збільшитись.
Варто нагадати, в минулому місяці віце-прем’єр-міністр Павло Розенко анонсував, що 2 мільйони громадян матимуть змогу отримати компенсацію через те, що вони заощадили житлову субсидію. Щоправда при цьому урядовець додав, що необхідна спеціальна інформаційна кампанія, аби українці скористалися правом отримати ці компенсації, адже за даними на липень, з 2 мільйонів очікуваних заяв було подано лише 761 тисяча заяв.