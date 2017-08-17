При странных обстоятельствах ночью был задержан начальник Волынской таможни Кривицкий

Прокуратура сегодня ночью задержала начальника Волынской таможни Виктора Кривицкого. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на «Українські новини». Никаких официальных комментариев, пояснений, в СМИ только утечки от источников в местных правоохранительных органах. Основная версия пока одна – Кривицкого банально заказали, очень уж он мешал «серому импорту».
Как отметил у себя в блоге украинский политолог Кирилл Сазонов, странностей в этом деле множество. Судя по тем документам, которые уже начали распространяться по соцсетям, решения по обыскам у Кривицкого принимал Ужгородский горрайонный суд, а дело ведет следственное управление прокуратуры Закарпатской области. Суть дела состоит в том, что два гражданина пересекают пункт пропуска в Ягодине, где таможенники «препятствуют» им провозить груз. Затем два гражданина от неких местных жителей узнают, что возможность «беспрепятственно» возить грузы существует, нужно всего лишь заплатить местным жителям 200 гривен, так как у них вроде бы есть родня среди сотрудников таможни. Два гражданина моментально пишут заявление в Закарпатскую прокуратуру и следователь принимает решение по горячим следам задержать начальника Волынской таможни. В ходе обыска у Кривицкого находят «черную кассу волынской таможенной мафии» - аж 8 тысяч гривен, что, конечно, является веским доказательством его вины.
Кирилл Сазонов обращает внимание на том, что, где находится Ягодин, а где Закарпатская область. По словам блогера, пока непонятно, почему два гражданина воспользовались услугами именно Закарпатской прокуратуры? Почему прокуратура взялась проводить обыски и задержания самостоятельно, хотя обычно такие операции проводятся совместно с СБУ или МВД? Возможно коллеги из других силовых структур просто не захотели принимать участие в таком явно сомнительном «мероприятии»? Политолог отмечает, что пока что Прокуратура молчит, но отвечать на неудобные вопросы так или иначе придется.