От Януковича отказался государственный адвокат

Виталий Мешечек, государственный адвокат, отказался защищать Виктора Януковича, бывшего президента Украины. Как информирует replyua.net со ссылкой на Украинские новости, Мешечек заявил, что отказывается защищать беглого президента во время заседания Оболонского районного суда Киева.
По словам адвоката, у него нет помощников, и он не состоит в адвокатских объединениях, поэтому уверен, что не сможет справиться с этим делом в одиночку. Мешечек также заявил, что качественную защиту подсудимому он предоставить не в состоянии. Прокуроры, в свою очередь, выступили против самоотвода госадвоката. Они отметили, что ранее Мешечек в судебном процессе не сомневался в своей компетентности.
Однако позже просьба адвоката была удовлетворена. Напомним, что ранее беглый президент делал заявление о том, что собирается отказаться от участия в судебном процессе, проходящем в столице Украины. Речь идет о деле по обвинению Януковича в государственной измене. Также Янукович отзывал своих адвокатов, и в начале июля бывшему президенту был назначен государственный адвокат.