Шахтеры урановых шахт Украины начали забастовку

16 августа, в среду, горняки урановых шахт предприятия Восточный горно-обогатительный комбинат заявили о начале забастовки. Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, выплаты заработных плат, а также добыча руды на шахтах были приостановлены еще три месяца назад.
Рабочие шахт уже заявили, что забастовка носит бессрочный характер. При этом руководство шахт утверждает, что работа приостановлена из-за формальности. Все это время не может собраться спецкомиссия при Государственной службе геологии и недр, которая должна продлить действие спецразрешения на пользование недрами трех урановых месторождений. Нужно отметить, что последний раз это разрешение было выдано более двадцати лет назад, и его необходимо продлить, но пакет документов не могут рассмотреть из-за отсутствия кворума.
Напомним, что ранее было выдвинуто подозрение нардепу Николаю Мартыненко – его подозревают в растрате 17 миллионов долларов на Восточном горно-обогатительном комбинате. Мартыненко «заработал» миллионы на поставках уранового концентрата из Казахстана через компанию из Австрии.