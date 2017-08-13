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Пранкер від імені Авакова пропонував грузинському міністру видати Саакашвілі

Пранкер від імені Авакова пропонував грузинському міністру видати Саакашвілі
Російський скандальний пранкер Олексій Столяров, який більш відомий під псевдонімом Лексус, розіграв керівника Міністерства внутрішніх справ Грузії Георгія Мгебришвілі, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Запис розмови Лексуса, який представився керівником МВС України Арсенієм Аваковим, з грузинським урядовцем потрапив до рук журналістів. Псевдо Аваков запропонував Мгебришвілі видати Грузії Саакашвілі. За даними «українського міністра» екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі згодом мав повернутися до України, щоб влаштувати тут міжнародний скандал. В розмові з грузинським міністром пранкер розповідає про те. що йому нібито відомо, що Саакашвілі планує прибути до України разом з європейськими депутатами і хоче влаштувати скандал в аеропорту Бориспіль, але надалі нібито Києву потрібен привід, щоб політик залишився не в Україні, а його відправили до Грузії. Пранкер також заявив главі МЗС Грузії, що таке рішення «було схвалено на рівні першої особи держави».

Натомість Мгебришвілі відмовився від цєї пропозиції, зазначивши, що це зайвий клопіт для них. Згодом пранкер знову зателефонував грузинському посадовцю з тією ж пропозицією, однак той відповів, що після наради з керівництвом країни вони вирішили, що «якщо Саакашвілі з’явиться в Україні, нехай він ліпше буде бомжем, ніж сидітиме в грузинській в’язниці і знову почнуться заворушення»,
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