Опасный вирус добрался до Украины

Вирус Коксаки, случаи заражения которым ранее были зафиксированы в Турции, добрался до Украины. Как сообщает replyua.net со ссылкой на СТС, в Сумах, в одном из детских садов, вирус Коксаки подцепили маленькие дети.
Жительница города рассказала, что сначала врачи ошиблись в диагнозе и заявили, что у малышей аллергия на что-то, но позже стало известно именно об этом вирусе. Также сообщается, что родители детей тоже заболели. «Оно очень заразное, потому что достаточное количество вируса постоянно выделяется во внешнюю среду, он устойчивый, длительное время сохраняется на предметах обихода и на руках», - заявила Ольга Голубовская, внештатный инфекционист Министерства здравоохранения.
По словам главного инфекциониста Сумской области Ирины Троцкой, за прошедшие выходные в больницы города обратились несколько человек, которые недавно вернулись из Турции, и у них у всех наблюдаются симптомы опасного вируса. Врачи отмечают, что вакцину против Коксаки до сих пор не разработали, поэтому лечиться придется «подручными» средствами – снижать температуру сильными препаратами и в день выпивать несколько литров чистой воды.