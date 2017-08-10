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«Это был ошейник»: Савченко снова удивила необычным нарядом

«Это был ошейник»: Савченко снова удивила необычным нарядом
Надежда Савченко, внефракционный депутат, в эфире одного из телеканалов появилась в весьма необычном наряде, который уже успели обсудить многие пользователи.

Как информирует replyua.net, на вечерний эфир Савченко, как и положено, пришла в вечернем платье с небольшим вырезом и довольно странным воротом, который многие пользователи назвали «ошейником». По мнению многих пользователей, у Савченко нет стилиста, но он ей просто необходим, поскольку сама она не может выбирать нормальную одежду. «Почему на героя Украины надели ошейник?», «Надя, убей своего стилиста», «Похоже на наряд девочки из фильма «Леон», но здесь мальчик Надя», - отмечают пользователи.

Напомним, что Савченко уже неоднократно удивляла украинцев своими нарядам. Однажды зимой она появилась в довольно странном пальто с вышивкой и в высокой шапке. Один раз в эфире украинского телеканала Савченко предстала перед телезрителями с очень ярким макияжем, позже назвав его «небольшим экспериментом».

«Это был ошейник»: Савченко снова удивила необычным нарядом

«Это был ошейник»: Савченко снова удивила необычным нарядом
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