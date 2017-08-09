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Дипломати знайшли українців, «загублених» у Фінляндії

Дипломати знайшли українців, «загублених» у Фінляндії
Як нагадує replyua.net, сьогодні, дев’ятого серпня 2017 року, в інформаційному просторі Фінляндії, Естонії та України зчинився справжній скандал – оглядачі повідомляли, що чотири десятки українців та естонців зникли на території Фінляндії. Посольство України в Гельсінкі дало свої коментарів з цього приводу, - інформує replyua.net з посиланням на матеріали ВВС.

Так,за словами посла Києва в Фінляндії Андрія Олефірова, групу осіб, яких журналісти встигли «охрестити» зниклими, знайшли. Дипломат заявив, що особисто говорив з одним із представників групи. Чоловік пояснив послу, що їм не вдалось влаштуватись на заплановане місце роботи, відтак заробітчанам довелось шукати робочі місця деінде. Після нетривалих пошуків частина групи влаштувалась в іншому місці – на півночі Фінляндії. Вони запевнили посла, що почуваються добре та були неабияк здивовані гучною реакцією українських та естонських ЗМІ.

З попередньої групи українців чисельністю тридцять сім осіб, наразі у Фінляндії залишилось двадцятеро. Посол пообіцяв, що він зв’яжеться і з рештою членів групи. Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що тридцять сім українців та троє естонців зникли у районі Тууповаара без сліду. Заробітчани мали б збирати ягоди, але на планованому місці роботи їх не виявилось.
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