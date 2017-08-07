Путін боїться, що сьогодні в Україну може прийти американська зброя, а завтра – американські військові, – політолог

Відомий український політолог Сергій Таран в ефірі одного з українських телеканалів зазначив, що, якщо раніше в тих же США чи Росії говорили про Сирію чи Україну, про ймовірність введення нових санкцій, то зараз вже ніхто не сумнівається, що санкції залишаться, тому що, коли в США вийшов резонансний закон про нові санкції, то спротиву всередині США цьому закону не було, а значить немає вже сенсу щось обговорювати.
За словами Сергія Тарана, зараз торги спрямовані навколо питання надання Україні летальної зброї. Росія вирішила діяти на випередження, заявивши, що, якщо США нададуть Україні летальну зброю, то тоді варто очікувати загострення ситуації на Сході, іншими словами Путін натякає, що військові дії значно посиляться і переростуть в наступ російських військ.
На думку політолога, в цьому питання ведуться великі торги між Росією і США. Якщо Москва буде здатна піти на суттєві поступки перед Вашингтоном, то цілком можливо, що США відтермінує надання Києву летальної зброї. Побоювання Росії, щодо надання Україні летальної зброї цілком зрозумілі, адже сьогодні може прийти в Україну американська зброя, а завтра – американські солдати.