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Блогер: 4,5 миллиона гривен – стоимость чести партии «Самопомощь»

Блогер: 4,5 миллиона гривен – стоимость чести партии «Самопомощь»
Украинский блогер Филипп Духлий в своем блоге пишет о том, что украинцы еще помнят историю с секретарем городского совета Днепра Мишаловым – лидером местной «Самопомощи», который через фирмы своего папы освоил из городского бюджета сотни миллионов гривен за один только год нахождения во власти. Тогда даже отреагировала верхушка «Самопомощи» – Соболев, Березюк и сам Садовой. Весной Мишалова и его коллегу Хмельникова, который возглавляет комиссию по бюджету, исключили из фракции в горсовете Днепра и лишили партбилетов. Тогда от отставок с занимаемых постов Мишалова и Хмельникова спас Филатов, который заявил, что коррупционный промах его политического партнера Мишалова является следствием политического противостояния в городе и интриг.

Блогер отмечает, что самое интересное даже не это, а то, что оставшиеся во фракции «Самопомощи» депутаты вышли из большинства Филатова и заявили, что пока Мишалов будет руководить городским советом – ноги их в «филатовской коалиции» больше не будет. Даже покаялись перед жителями Днепра вместе с нардепом от «Самопомощи» Семенухой, который заявил о перезагрузке «Самопомощи» в Днепре.

Филипп Духлий отмечает, что, как оказалось под шумок летних каникул, трое принципиальных борцов с коррупцией из «Самопомощи» решили понять и простить Филатова, а также своих бывших коллег по партии, которых они же сами три месяца назад называли коррупционерами, и воссоединиться с ними в коалиции. Цена вопроса, как говорят местные – четыре с половиной миллиона гривен из городского бюджета на создание департамента, который, как говорят местные эксперты, никому совсем не нужен, кроме самих деятелей из днепровской «Самопомощи». Зато теперь украинцы знают, сколько стоит честь партии «Самопомощь» – четыре с половиной миллиона гривен. Понятная такса для всех, кто хочет себе прикупить немного Самопомощи в других регионах.
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