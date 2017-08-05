Савченко умудрилась спровоцировать международный конфликт с Беларусью

Таланту нардепа Надежды Савченко нет границ, она умудрилась спровоцировать целый конфликт, правда, пока что на медийном, а не дипломатическом уровне. Об этом в своем блоге пишет украинский политолог Алексей Голобуцкий. По его словам, мы в Украине выработали своеобразный иммунитет к заявлениям и пиару таких политиков, как Савченко, которая выступает просто марионеткой в руках заказчиков-кукловодов, а вот Беларусь восприняла треп Савченко как реальную угрозу и декларацию о намерениях.
Политолог отмечает, что в Украине практически никто из экспертов и политологов не обратил внимание на интервью «Главкому», в котором есть коротенький абзац-цитата Савченко в середине длинного текста: «Большая проблема: власти я не ощущаю. Проблемы, которые мне сейчас приносят люди, - вопрос уровня президента: демаркация границы с Беларусью, которую начал Кучма и подписал Янукович, прошла несправедливо – мы потеряли 100 метров своей земли. Дальше – озера Волыни опустошаются, они отдают воду для орошения полей Беларуси». По словам Алексея Голобуцкого, Савченко, конечно же, не придала как всегда своим словам значения, сболтнув то, что ей написали, но, вот белорусские СМИ уже на полном серьезе ссылаются на международные договоренности, перечисляют подписанные двусторонние документы.
Политолог отмечает, что нельзя исключать и того варианта, что именно этот пример для использования в интервью был подготовлен кремлевскими кураторами Савченко изначально с небольшим расчетом «подразнить Беларусь», которая последнее время лояльно относится к Украине. Голобуцкий подчеркивает, что спецслужбам Украине нужно сделать серьезные выводы и что-то предпринимать с Савченко. Материалов в ее действиях и высказываниях уже можно спокойно набрать на целый букет криминальных статей.