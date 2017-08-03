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Отримати біометричний паспорт буде ще легше

Отримати біометричний паспорт буде ще легше
Зважаючи на те, що режим перетину кордону з країнами Шенгенської зони для українців нарешті було спрощено, ажіотаж навколо біометричних паспортів не стихає вже два місяці. Черги біля відділень міграційної служби вже стали звичною справою. Тому було запущено кілька сервісів, які спрощують отримання омріяного документа. Серед таких – новий найбільший в країні паспортний сервіс, - інформує replyua.net, посилаючись на ВВС.

Так, ДК «Документ» заявило, що вже дванадцятого серпня почне роботу наймасштабніший в державі сервіс, який працюватиме над видачею біометричних паспортів громадянина України для виїзду закордон та ID-карток. Його місце розміщення - третій поверх торгового центру-універмагу «Україна» (м. Київ, площа Перемоги, 3 – ред.). Наразі у приміщенні ще ведуться деякі ремонтні роботи, встановлюються необхідні техніка та обладнання, але вже невдовзі він буде готовий прийняти своїх перших клієнтів.

За словами представників ДК «Документ», фотографування та зняття біометричних даних відбуватимуться у двадцяти семи робочих станціях. Для отримання готових документів виділяється дев’ять віконець видачі. Відвідувачам гарантують комфорт та швидке оформлення необхідних документів.
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