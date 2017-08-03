валюта
СпецтемаУжасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе

Эксперт: в Украине стремительно дорожают три продукта

Эксперт: в Украине стремительно дорожают три продукта
Алексей Дорошенко, эксперт аграрной отрасли, назвал продукты, которые будут дорожать и дешеветь в самое ближайшее время. Как передает replyua.net, об этом Дорошенко написал на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, в июле цены увеличились сразу на 11 продуктов из 23, считающихся социальными, и лидером по росту цен стала курятина. Дорошенко отметил, что стремительное подорожание наблюдается не только на мясо кур, но и на творог, говядину, сало, свинину, сливочное масло и вареную колбасу. «Цена на творог приближается к отметке в 100 гривен, и в конце сентября, возможно, ее уже пересечет. А стоимость свинины станет выше 100 гривен уже к середине августа. Но в целом август будет месяцем самых низких цен на овощи и фрукты», написал Дорошенко.

По его словам, быстрее всего в августе цены будут снижаться на яйца, картофель, морковь, лук, гречку, свеклу, капусту. К примеру, капуста за несколько дней подешевела сразу на 8 гривен, морковь и свекла – на 3 гривны, яйца – на 2 гривны, а греча – на 1 гривну.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Це кінець: Росії оголосили торгову війну – Медвєдєв

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
03 авг 2017
8318

Мария Шарапова отказалась соревноваться с теннисисткой из Украины

Мария Шарапова, самая известная теннисистка России, отказалась выходить на корт против украинки Леси Цуренко. Как передает replyua.net, спортсменки должны были встретиться во втором раунде турнира в

03 авг 2017
5389

Стоит ожидать революцию: Огрызко «обрадовал» россиян последствиями новых санкций

Буквально в течение полугода стоит ожидать реального и ощутимого влияния новых санкций Белого дома против Кремля, так как спустя шесть месяцев завершится сбор американской финансовой разведкой

03 авг 2017
5384

Невзоров: действие новых санкций США против России будет страшнее цианида

Александр Невзоров, российский публицист, прокомментировал новые санкции США против России, отметив, что применение таких ограничений намного мощнее и шире, чем действие цианида. Как информирует

Последние новости

Піонтковський: чекаю на військову ескалацію на Донбасі на 24 серпня (відео)

Саша Сотник: росіяни достойні тих санкцій. Вони їх навіть хочуть (відео)

Екс-прокурор розбагатів на 5 квартир відразу після звільнення

Блогер: що взагалі коїться в голові Трампа?

У НАБУ нагадали Полякову, що йому загрожує кримінальна відповідальність

Супрун відповіла, чи дійсно вона має проблеми з українським громадянством

Геращенко виступила з різкою заявою проти громадян Росії

Експерт: цей вчинок Путіна не піддається поясненню

У Гостомелі заявили про готовність приймати не тільки Ryanair

Омелян зробив позитивні прогнози щодо ремонту українських доріг

Портніков: Аксенов як Фідель Кастро та Гіркін як Че Гевара

«Агро-Союз» начнет экспортировать сельхозтехнику в Болгарию

Українського нардепа допитала прокуратура Італії у справі військового Марківа

Эксперт: в Украине стремительно дорожают три продукта

У Кабміні розповіли про результати запровадження надзвичайного стану в енергетиці

Ученые: через 80 лет в Индии и других странах не останется ни одного жителя

Всесвітньо відомий співак заявив, що українці змусили росіян «верещати як щенят»

Прокуратура навідалася до міськради Ірпеня

Политолог: выбора у Трампа больше не осталось

В Великобритании зафиксирован первый случай зомби-вируса

 Новости за день