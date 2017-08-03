Через аномальну спеку у Києві суттєво збільшився рівень забруднення повітря

Під час прямого включення на телеканалі «112.Україна» Серій Чумак, який виконує обов’язки Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, повідомив про те, що в українській столиці показник рівня забруднення повітря у багато разів перевищує норму в місцях, де масово скупчуються люди. Про це передає replyua.net.
«За даними на сьогоднішній день у деяких районах Києва нами спостерігається зростання рівня забруднюючих речовин. Зокрема, мова йде про пил, оксид вуглецю, діоксид азоту і формальдегід. Крім того, ми відзначаємо збільшення рівня формальдегіду в п'ять разів, діоксину азоту - до 4,5 разів », - повідомив Чумак. Він додав, що найбільш суттєве зростання рівня забруднення повітря спостерігається неподалік Бессарабської площі, Московської площі, Оболонського проспекту та вулиці Попудренка. У зв’язку з цим мешканців та гостей Києва, які страждають на хронічні захворювання, просять не відвідувати місця, де масово скупчується транспорт.
Тим часом, за даними синоптиків, протягом сьогоднішнього дня в Україні очікується дуже жарка погода, стовпчики термометра піднімуться до +37 градусів.