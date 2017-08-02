Жители одного из городков Донбасса вышли с протестами против передислокации одного из батальонов ВСУ

Военный писатель Александр Сурков в своем блоге поделился историей из зоны АТО, невольным свидетелем которой он сам стал. По словам блогера, есть на востоке Украины «ватный-ватный» городок глубоко в зоне АТО. Полтора года в нем дислоцировался один из батальонов ВСУ и вот наступил тот день, когда терпение местных лопнуло и они, горя праведным гневом, вышли на улицы и начали писать жалобы во все инстанции. Это был день, когда батальон решили передислоцировать.
Писатель отмечает, что прежде, чем выйти на улицы с протестами и просьбами военным остаться в городке произошли некоторые изменения. Подразделение, которое находилось в населенном пункте, приносило в местный бюджет от 5 до 20 млн гривен в год. За время нахождения военных открылись и процветают пять магазинов. Рынок съемного жилья взлетел как индекс Доу-Джонса после окончания великой депрессии. Замуж вышли даже те аборигенки, у кого не было теоретических шансов. Узнав про доходы местных таксистов, многие бы на мирной территории обзавидовались. Торговля паленой водкой приобрела вообще «ахметовские масштабы коррупции».
«Народ возмущался уходом кормильцев, искренне и люто, не хотел народ снова в нищету без карателей, на обслуживании которых так хорошо живется. При этом почти все по кухням активно «топят» за Россию, против Порошенко и «При путине будет порядок», – резюмировал Александр Сурков.