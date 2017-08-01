Возмущенные парковщики в Киеве перекрыли Крещатик

Сегодня, в первый день августа, в Киеве, рядом со зданием администрации города, проводится митинг при участии сотрудников коммунального предприятия «Киевпарктранссервис». Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на запись Владислава Бондаренко, одного из возглавляющих киевскую ячейку Радикальной партии. Он обвинил городского голову Киева Виталия Кличко в назначении новым директором КП представителя команды бывшего киевского мэра Леонида Черновецкого. «Уже на следующий день он подписал указ об увольнении с работы четырех сотен человек. Сотрудники, которых такая ситуация возмутила, пришли к зданию КГГА в надежде встретиться с мэром», - написал Бондаренко.
В качестве знака протеста из-за такой ситуации и не желая увольнения, парковщики перекрыли Крещатик напротив мэрии. Палатку больших размеров установили на тротуаре рядом со зданием мэрии.
Согласно информации сайта 44.ua, участников акции возмущает убыточная работа КП «Киевтранспарксервис». В особенности, люди не согласны с размером убытка в прошлом году предприятия, который составил 2,8 миллиона гривен.