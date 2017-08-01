Супрун заявила о страшной находке в одной из больниц Днепра

Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, заявила о том, что в психиатрической больнице Днепра были найдены секретные архивные документы, согласно которым в период с 1968 по 1991 год психбольница была орудием репрессивных органов. Как сообщает replyua.net, об этом Супрун написала на своей странице в Фейсбуке.
По ее словам, были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что в днепровской психбольнице проводилась карательная психиатрия. «В больницу попадали люди с диагнозом "вялотекущая шизофрения". Нигде в мире, кроме Советского Союза, такого диагноза не было! По этому сфабрикованному диагнозу людей, таких как Анатолий Лупынис или Леонид Плющ, против воли удерживали в больнице строгого надзора. Психиатрическое насилие применялось для подавления свободной противоположной идеи и философии в СССР», - написала министр.
По ее словам, карательная психиатрия была засекреченной, и это делалось для того, чтобы полностью изолировать диссидентов и напугать их единомышленников, чтобы подавить тех, кто выступал против советской системы. Супрун отметила, что в больнице находились граждане из прибалтийских республик, из Белоруссии, Молдавии и Украины.