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Для обучения курсантов в Умани восстановили военный аэродром

Для обучения курсантов в Умани восстановили военный аэродром
В середине этого месяца в городе Умань, что в Черкасской области, были завершены ремонтные работы на военном аэродроме, где еще до начала девяностых годов прошлого столетия проводилась подготовка курсантов училища летчиков из Чернигова. Об этом информирует replyua.net со ссылкой на материал издания «Народная армия», принадлежавшего украинскому оборонному ведомству. Отныне здесь будет осуществляться прием курсантов, представляющих Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Кожедуба.

В тексте материала «Народной армии» говорится о том, что эксперты уже завершили проверять степень готовности аэродрома. Также было проверено, в каком состоянии находится инфраструктура и взлетно-посадочная полоса. В соответствии с решением, принятым командующим ВС, в последних числах июля начнут подготовку курсантов.

«Был проведен большой объем работы – осуществлена замена примерно трех сотен плит, использованы шесть десятков тонн бетонной смеси РБГ, подведено водоснабжение, восстановлено ранее поврежденное электричество, развернуты системы радиотехнического обеспечения. Также удалось оборудовать шесть классов для курсантов и сформировать парк автомобилей», — сообщил замкомандующего украинских ВС Виктор Кириченко.
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