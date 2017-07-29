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Саакашвили: из-за Порошенко я мог остаться в Африке

Саакашвили: из-за Порошенко я мог остаться в Африке
Михаил Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, заявил о том, что ему повезло, что в этот момент он находился в США, а не в Африке, хотя он убежден, что Петр Порошенко собирался лишить его гражданства немного раньше, когда он ездил в Африку.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Украинскую правду, об этом Саакашвили рассказал в интервью. «И слава Богу, что тогда он этого не сделал – потому что в Африке я бы чувствовал себя не так комфортно, я бы больше растерялся. Потом он получил информацию, что я выехал к родственникам в Америку на несколько дней, и за два дня до моего возвращения они все это провернули», заявил грузинский политик.

По его словам, он рад тому, что решение было принято несколькими днями позже. Также Саакашвили добавил, что найдет способ для возвращения в Украину, даже, если ему придется «жить в транзитной зоне аэропорта Борисполь, хотя там условия вполне приличные».
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