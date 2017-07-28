Україна продовжила санкції проти Росії через анексію Кримського півострова

Україна приєдналася до рішення Європейського Союзу щодо продовження санкційних обмежень проти Російської Федерації, які було введено після того, як Росія анексувала Кримський півострів, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідне повідомлення від імені очільниці дипломатії Євросоюзу Федеріки Могеріні було опубліковано на сайті Європейської Ради. У заяві зазначається, що крім України, до рішення Євросоюзу продовжити антиросійські санкції, приєдналися Албанія, Чорногорія, Норвегія та Грузія. Варто зазначити, що 19 червня ЄС ухвалив рішення щодо продовження санкційних обмежень проти Росії через анексію Криму ще на рік.
Нагадаємо, раніше Москва заявила про введення санкцій проти американських дипломатів. Зокрема, мова йде про скорочення кількості співробітників дипломатичних представництв Сполучених Штатів Америки на території Російської Федерації. Крім того, РФ винесла рішення про те, що американські дипломати не зможуть більше користуватися складськими приміщеннями в Москві та дачами в Срібному бору.