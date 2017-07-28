валюта
СпецтемаБлогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Україна продовжила санкції проти Росії через анексію Кримського півострова

Україна продовжила санкції проти Росії через анексію Кримського півострова
Україна приєдналася до рішення Європейського Союзу щодо продовження санкційних обмежень проти Російської Федерації, які було введено після того, як Росія анексувала Кримський півострів, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Відповідне повідомлення від імені очільниці дипломатії Євросоюзу Федеріки Могеріні було опубліковано на сайті Європейської Ради. У заяві зазначається, що крім України, до рішення Євросоюзу продовжити антиросійські санкції, приєдналися Албанія, Чорногорія, Норвегія та Грузія. Варто зазначити, що 19 червня ЄС ухвалив рішення щодо продовження санкційних обмежень проти Росії через анексію Криму ще на рік.

Нагадаємо, раніше Москва заявила про введення санкцій проти американських дипломатів. Зокрема, мова йде про скорочення кількості співробітників дипломатичних представництв Сполучених Штатів Америки на території Російської Федерації. Крім того, РФ винесла рішення про те, що американські дипломати не зможуть більше користуватися складськими приміщеннями в Москві та дачами в Срібному бору.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
27 июл 2017
26404

Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

За словами політичного оглядача Олексія Заводюка, він знає спосіб, яким російський президент Володимир Путін може одним махом розправитись з санкціями, введеними щодо нього Сполученими Штатами

Последние новости

Гудков: американцы еще не ввели санкции, а Россия уже позорится зеркальными мерами

У Росії підтвердили, що донецький журналіст Асєєв перебуває у бойовиків "ДНР"

Конгресс обязал Трампа сделать все возможное, чтобы освободить Грузию, Украину и Молдову от российских войск

Новак: в 2018 году будет проведен капитальный ремонт трассы Днепр-Николаев

СБУ запретила въезд в Украину «голубю мира»

Синоптик: в последние выходные дни июля погода начнет меняться

Україна продовжила санкції проти Росії через анексію Кримського півострова

Порошенко считает, что украинская церковь должна быть независимой от страны-агрессора России

На Полякова можуть внести ще одне подання до ВРУ

Путин больше не верит в возможность договориться с Трампом при нынешнем составе Конгресса, – дипломат

Американський посол у США прокоментував вимогу РФ щодо скорочення дипперсоналу

Тимошенко поспівчувала Саакашвілі, схрестивши пальці, – блогер

У Білій Церкві біля будинку підприємців пролунав вибух, є постраждалі

Через невідомий збій мешканці окупованого Криму вкотре залишилися без світла

Журналісти: вбивця три місяці «готувався» до вбивства Вороненкова , не приховуючись від камер

Айдер Муждабаев: совместное обращение матерей Агеева и Клыха к Путину и Порошенко омерзительно

Праву руку Авакова упіймали на мільйонному хабарі – ЗМІ

Олег Пономарь: развею мечты русских – хоть с подписью Трампа, хоть – без, хоть с вето, - но Билл станет Законом

Блогер: ЕС может начать торговую войну из-за новых санкций США

В ЦРУ сообщили, кто организовал войну России против Украины

 Новости за день