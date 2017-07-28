Журналісти: вбивця три місяці «готувався» до вбивства Вороненкова , не приховуючись від камер

Період підготовки кілерів до вбивства колишнього депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова зайняв майже три місяці. При цьому, поліцейські не один раз здійснювали стеження за тими, кого пізніше назвали організаторами злочину. Як передає replyua.net, про це йде мова у розслідуванні журналістів телеканалу СТБ. За даними авторів розслідування, у планах зловмисників не було переховуватися. Навпаки, у самісінькому центрі Києва вони винаймали квартиру з відеоспостереженням. Підписантом офіційного договору на власний паспорт виявився Ярослав Левенець.
З’ясувалося, що коли до вбивства Вороненкова залишалося десять днів, на столичному вокзалі правоохоронці знайшли револьвер, пістолет, на якому були відсутні будь-які номери , а також і пристрій для безшумної стрільби. Сам же злочинець заявив, що метою його збереження зброї був самозахист, тому він її навіть не зареєстрував. Однак Левенця так ніхто і не затримав, хоча офіційно він перебував під арештом вдома та мав знаходитися на території Дніпропетровської області.
Принагідно наголосити, що безпосередньо у день, коли убили Вороненкова, на його слід відразу вийшли правоохоронці, він потім прибув до поліцейського відділку у справі щодо вилучення зброї, проте його і тоді не затримали.