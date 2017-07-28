Палий: зачем ссориться из-за балабола, приносящего вред?

Одно дело, когда грузины ссорятся с украинцами из-за «сукина сына», который внедряет реформы, другое – из-за балабола, начавшего приносить вред. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Александр Палий.
По его словам, кретинизм и балаган – это как раз то, во что украинскую политику превращает Михаил Саакашвили, и его последние эфиры были просто ужасными, особенно тот, когда были песни о Петре Порошенко. «Такого у нас не было никогда прежде. Зачем нам такая мерзость? Еще больше одебиливать население? Наконец чисто эмоциональный момент. Чувак пел соловьем, расхваливал Порошенко, втерся в доверие, его пригласили делать реформы», отметил эксперт.
По его словам, вместо этого «оно вылезло наружу, свесив ноги, и говорит, что скоро здесь станет хозяином». Палий отметил, что все сделано правильно, причем непринужденно и легко, в один момент. Напомним, что Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства Михаила Саакашвили.