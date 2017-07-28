валюта
СпецтемаБлогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

В Украине начал работать крупный международный газовый трейдер

В Украине начал работать крупный международный газовый трейдер
В Украине началась работа представительства энергокомпании международного уровня AOT Energy. Об этом передает replyua.net со ссылкой на информацию, предоставленную Госреестром юрлиц украинского Минюююста. Известно, что датой основания украинской дочерней компании ООО «АОТ Энерджи Украина» в Киеве стало 14 июля. Владельцем всех ста процентов уставного капитала, что равно полутора миллионам гривен, является AOT Gas Holding AG из Швейцарии.

Компанию в Украине возглавляет Александр Марченко. В статуте компании сказано, что главная деятельность ООО «АОТ Энерджи Украина» заключается в торговле природным газом. К тому же, в компании не исключают начало оптовой торговли иными видами топлива, а еще планируют предоставлять другие услуги в процессе добычи «черного золота» и газа.

С июня прошлого года «АОТ Энерджи Украина» осуществляет продажу газа газотрейдерам Украины благодаря сотрудничеству со своим партнером в Польше, компанией AOT Energy Poland. Уже в марте 2017 года начались закупки газа у AOT Energy Poland начала и государственной компанией НАК «Нафтогаз Украины».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
27 июл 2017
22994

Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

За словами політичного оглядача Олексія Заводюка, він знає спосіб, яким російський президент Володимир Путін може одним махом розправитись з санкціями, введеними щодо нього Сполученими Штатами

27 июл 2017
4900

«Бесполезный актер»: канадский премьер жестко высказался о России

Канада, оказывая поддержку украинскому народу в период военной агрессии России, хочет показать, что на мировой арене Москва – это бесполезный актер. Как сообщает replyua.net, такую точку зрения глава

Последние новости

Погода в Украине: +37 и проливные дожди

В Санкт-Петербурге предотвратили теракт – ФСБ

Составлен рейтинг лучших в мире парков развлечений

В России произошел мощный взрыв на газопроводе

Жуткий ураган в Стамбуле разбил самолет и затопил улицы

Саакашвили рассказал о «бешеной популярности» в Украине

Певец Адамян пришел в восторг от отдыха в Крыму

Цимбалюк рассказал о главной ошибке матерей Клыха и Агеева

Блогер: сепаратисты и «ватники» одержали новую крупную «победу»

Опрос: большинство украинцев хотят получать «белую зарплату»

Палий: зачем ссориться из-за балабола, приносящего вред?

Публицист пояснил, в чем главная суть силы РФ против Украины

Джон Маккейн в очередной раз показал Трампу, что президент в США далеко не знаковая фигура

В Украине начал работать крупный международный газовый трейдер

Роналду заявил о желании иметь 7 детей

«Он вам не Келвин Кляйн»: в сети посмеялись над трусами Медведева

В Узбекистане арестовали Гульнару Каримову

Как в Киеве стихия бушевала, - фоторепортаж

Саакашвили пообещал вернуться в Украину осенью, когда будет «мобилизация»

Украинские производители агропродукции расширяют рынок для экспорта

 Новости за день