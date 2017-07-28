В Украине начал работать крупный международный газовый трейдер

В Украине началась работа представительства энергокомпании международного уровня AOT Energy. Об этом передает replyua.net со ссылкой на информацию, предоставленную Госреестром юрлиц украинского Минюююста. Известно, что датой основания украинской дочерней компании ООО «АОТ Энерджи Украина» в Киеве стало 14 июля. Владельцем всех ста процентов уставного капитала, что равно полутора миллионам гривен, является AOT Gas Holding AG из Швейцарии.
Компанию в Украине возглавляет Александр Марченко. В статуте компании сказано, что главная деятельность ООО «АОТ Энерджи Украина» заключается в торговле природным газом. К тому же, в компании не исключают начало оптовой торговли иными видами топлива, а еще планируют предоставлять другие услуги в процессе добычи «черного золота» и газа.
С июня прошлого года «АОТ Энерджи Украина» осуществляет продажу газа газотрейдерам Украины благодаря сотрудничеству со своим партнером в Польше, компанией AOT Energy Poland. Уже в марте 2017 года начались закупки газа у AOT Energy Poland начала и государственной компанией НАК «Нафтогаз Украины».