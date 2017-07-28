Историк: В Украине провалились реформы, так как уже началась борьба за власть

Несмотря на постоянные заявления украинской власти о проведении серьезных реформ, их результатов большая часть населения не ощущает, так как в повестке дня произошли серьезные изменения – во всю уже ведется борьба за кресло президента на грядущих выборах. Как сообщает replyua.net, такую точку зрения в беседе с журналистами «Нового времени» озвучил известный в Украине исторический эксперт Ярослав Грицак.
«Президенту Петру Порошенко нравится приводить цитату Ли Куан Ю, автора реформ в Сингапуре о том , насколько это важно, после прихода на самую высокую должность в стране, отправить в места лишения свободы нескольких своих друзей. Тем не менее, ни одного антикоррупционного процесса в Украине так и не наблюдается, хотя все мы хорошо знаем, что на постоянной основе представители НАБУ передают следствию материалы, но вот обвиняемым почему-то удается избежать наказания. Нет соблюдения главного аспекта здорового общества – принципа элементарной справедливости, а это является опасным», - говорит историк.
При этом он считает, что отсутствие настоящего искоренения коррупции или открытых списков партий, принимающих участие в выборах – это внешние критерии. Самая же главная проблема в Украине с начала года, отметил Ярослав Грицак – это отсутствие реформ.