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Стало известно, по какой причине в Украине резко выросла задолженность по зарплате

Стало известно, по какой причине в Украине резко выросла задолженность по зарплате
Источник в Минсоцполитики Украины заявил о том, что в стране резко увеличивается задолженность по заработной плате только по одной причине – многие работодатели ждут, когда будет принят скандальный законопроект №6489. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, источник отметил, что законопроект уже приняли в первом чтении, и работодатели теперь ожидают, когда в стране отменят штрафы за нарушения законодательства о труде.

По официальным данным, сейчас задолженность по выплате заработной платы растет стремительно – только в мае она увеличилась сразу на десять процентов по сравнению с предыдущим месяцем, и по состоянию на 1 июня долги по зарплате превысили 1 миллиард 250 миллионов гривен. Речь идет только об экономически активных предприятиях, а в общей сложности, задолженность по всем отраслям и предприятиям на начало июня достигала уже 2 миллиардов 320 миллионов гривен. Трудовые налоги не выплачивались, и бюджет Украины за короткий срок не получил порядка нескольких сотен миллионов.

Эти деньги, в свою очередь, можно было направить на выплату социалки – зарплаты бюджетникам. Без взносов остался и Пенсионный фонд, соответственно, нет никаких возможностей для повышения пенсий и покрытия дефицита ПФ.
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