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Кістьми ляжу, але Ryanair в будь-якому разі вийде на український ринок - Омелян

Кістьми ляжу, але Ryanair в будь-якому разі вийде на український ринок - Омелян
Один із найбільших компаній-лоукостів в Європі в будь-якому разі, попри наявні труднощі, вийде на український ринок. Про це заявив керівник очільник Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Більше того, міністр наголосив, що компанія з’явиться в Україні вже до кінця року і він «кістьми ляже, але Ryanair буде на українському ринку». Омелян зауважив, що в цій справі він відчуває власну відповідальність, адже саме він ініціював цей процес. При цьому він додав, що нинішня ситуація, яка склалася, є класичною і, на жаль, негативною для України, бо «спочатку ми розповідаємо, що готові до залучення світових компаній на наші ринки, а потім, коли міжнародна компанія заходить в Україну, з’являються тисячі причин, чому це неможливо».

Варто нагадати, напередодні представники Ryanair після ведення тривалих переговорів з українською стороною відмінили попередні плани про вихід на український ринок, пояснивши це тим, що вони мають розбіжності з керівництвом міжнародного аеропорту Бориспіль, яке відмовилось виконувати ті домовленості, які раніше затвердили Ryanair та Мінінфраструктури.
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