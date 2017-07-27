Україна отримає від США снайперське спорядження

У Вашингтоні анонсували придбання для України снайперського спорядження. Як передає replyua.net, таку інформацію оприлюднило видання «Главком», посилаючись на контракт від американського Державного департаменту.
Зокрема, відомо, що Київ отримає коліматорні приціли типу EOTech XPS3 або аналогічні, тактичні ліхтарики для автоматів типу SureFire M952 V-BK, оптичні приціли типу Leupold Mark 6 M5C2, далекоміри типу Bushnell Elite 1 Mile CONX. Крім цього у тендері мова йде про придбання портативних метеостанцій, таких як Kestrel Elite 5700, у яких є балістичний додаток, тактичних підзорних труб типу Leupold Mark 4, рюкзаків для військових, кейсів для зброї, тактичних біноклів типу Steiner 10X28 (T1028). Також передбачено, що буде закуплене тактичне маскування з костюмами та інші види снайперського спорядження.
У відповідності до положень контракту, в загальному мається на увазі 630 об’єктів снайперського спорядження. При цьому невідомо, на яку саме суму було придбано обладнання. Проте документ свідчить, що усе обладнання має бути абсолютно новим, не перебувати у ремонті і не бути придбаним на «сірому» ринку.