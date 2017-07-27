Боровой: Не договорившись с Саакашвили, в скором времени Порошенко пойдет на примирение с Путиным

Российский оппозиционер Константин Боровой в интервью «Гордону» заявил, что указ, лишающий экс-президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства – это намерение президента Петра Порошенко сохранить власть в стране, сообщает replyua.net. Боровой считает Саакашвили политиком с большим влиянием, который не только может, но обязательно изменит положение дел в Украине.
Вместе с тем, для многих лиц, которые власть используют как источник дохода. Среди них и сам Порошенко, такие действия предоставляют определенную опасность. С учетом этого, заявил Боровой, есть вероятность восстановления контактов Порошенко с Путиным.
«Для Украины такая ситуация весьма опасна. Если лишение гражданства Саакашвили будет иметь свое продолжение, можно на Украине ставить крест. Спустя некоторое время, не сумев найти общий язык с Саакашвили, Порошенко пойдет на договоренность с Путиным. То есть, Украина будет иметь нового Януковича. Мне неизвестно, кто мог подсказать вашему президенту такой подход в борьбе с соперниками, но то, что это подстава, сомнений вообще никаких нет», - сказал Боровой.