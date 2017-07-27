Будет федерализация: эксперт прокомментировал последствия для Украины последние переговоры лидеров «нормандской четверки»

По результатам последних переговоров лидеров стран, представляющих «нормандскую четверку», стоит ожидать определенного продвижения этого переговорного формата относительно Донбасса. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Апостроф» об этом заявил военный аналитик Олег Жданов.
«Скорее всего, они решили поэтапно решить проблему: вначале разобраться с проблемой Донбасса, а вот Крым вообще оказался вне скобок. Никто даже не выносил на обсуждение крымский вопрос», - отметил Жданов. Он убежден, что с приходом осени в Украине начнется очередной сезон федерализации. В частности, немецкий канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон акцентировали внимание на необходимости реализации политических, военных и социальных аспектов «Минска».
«Они не говорили о последовательности. Однако хочу отметить, что политические пункты содержат предложения об изменениях в Конституцию страны и предоставление части регионов Донбасса особого статуса, предложение амнистировать участников незаконных формирований, организация выборов после того, как в текст Конституции внесут изменения», - заявил Жданов.