Жданов: Украина может лишиться права на трансляцию Олимпиады в Пхенчхане

Игорь Жданов, министр спорта и молодежи, заявил о том, что Украина остается единственной страной во всем мире, которая до сегодняшнего дня так и не заключила договор с компанией Discovery, владеющей правами на трансляцию Олимпийских игр в Пхенчхане.
Как передает replyua.net cо ссылкой на Цензор.нет, Жданов подчеркнул, что трансляция обходится очень дорого – до конца текущего года необходимо заплатить 600 тысяч долларов, и эти средства должно выделять Национальное общественное телевидение, и ранее были проведены переговоры с компанией Discovery, благодаря чему Зурабу Аласании удалось немного снизить сумму, необходимую для уплаты за трансляцию – с четырех до трех миллионов долларов. Министр отметил, что, согласно договору, предоплата должна поступить в этом году, однако деньги искать негде.
«600 тысяч предоплаты в этом году и заключение договора – это критический момент. Хотя это вообще-то не мой функционал - этим должен заниматься Аласания. Сделаю все возможное, чтобы, когда будут приняты изменения в бюджет 2017 года, эти 600 тысяч туда непременно включили», заявил Жданов и добавил, что в обратном случае украинцы не смогут посмотреть трансляцию Олимпиады.