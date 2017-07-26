Стало известно, почему дети участников АТО отравились в Бердянске

Не исключено, что массовое отравление детей военных из Днепра, находящихся на отдыхе в санатории «Лазурный» в городе Берянске, было спровоцировано инфекцией, обнаруженной в каше и у работников пищевого блока. Как передает replyua.net, соответствующая информация была представлена сотрудниками пресс-службы в областного лабораторного центра Минздрава в Запорожье.
«Возможным поводом передачи инфекции могла оказаться гречневая каша, которую включили в меню 18 июля на ужин и спустя два дня на завтрак. Сейчас известно о наличии у каши условно-патогенных микроорганизмов, являющихся причиной острой кишечной инфекции – клебсиелы пневмонии, клебсиелы окситока. Аналогичные возбудители обнаружили еще у 14 детей, которые заболели», — сказано в сообщении.
Сотрудники лабораторного центра также добавили, что анаэробная условно-патогенная бактерия «клебсиела пневмония» была найдена у повара, работающего в пищевом блоке. Ее также выделили с ряда предметов на пищеблоке – посуды в столовой, рук персонала, инвентаря на кухне. Прокуратура получила результаты проверки, в настоящее время расследование продолжается.