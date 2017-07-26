У Саакашвілі прокоментували інформацію про позбавлення громадянства

Речниця політика Михаїла Саакашвілі Дарина Чиж заявила, що інформація про позбавлення екс-керівника Одеської ОДА українського громадянства, не відповідає дійсності, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Чиж зазначила, що їй телефонував спікер Державної міграційної служби, який спростував інформацію про те, що Саакашвілі позбавляють українського громадянства. При цьому, раніше напередодні у Державній міграційній службі офіційно оприлюднили протилежну інформацію. У заяві ДМС зазначалося, що президент Петро Порошенко вже поставив свій підпис під відповідним указом. Однак на сайті глави держави сам указ відсутній.
Крім того, у ДМС давали коментар журналістам ТСН, запевняючи, що інформація про позбавлення громадянства України Саакашвілі правдива, додаючи, що таке рішення було прийнято на підставі того, що політик надав недостовірні дані, заповнюючи анкету на громадянство. Зазначимо, що за даними ДМС, до ГПУ було надіслано запит від нардепа Андрія Лозового щодо українського громадянства Саакашвілі, який нібито не вказав у анкеті інформацію, що проти нього ведеться слідство на території Грузії.